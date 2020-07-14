Melih Aşık: Ayasofya doğunun en batısında yer aldığımız iddiasının sembolüydü

Türkiye 80 yıldır dünyaya “halkının çoğu Müslüman olup da laik demokrasiyi uygulayan tek ülke” olarak örnek gösteriliyordu. İslam ülkelerine rol model olarak işaret ediliyordu.

Dinsel özgürlükler ve hoşgörü anlamında doğunun en batısında yer alıyorduk. Ayasofya, müze olarak bu iddiamızın dev bir sembolüydü.

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2005 yılında İspanya ile birlikte “Medeniyetler İttifakı”nı oluşturmamız bu kimliği güçlendiren büyük bir adım daha oldu.

Müzenin camiye çevrilmesi işte bu imajımızı geçersiz hale getiriyor. Kararın iç politikadaki yansımaları da büyük olacak kuşkusuz.

Ayasofya’da namaz kılınıyordu, yine kılınacak. Ama pek çok şey artık eskisi gibi olmayacak.

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Melih Aşık’ın yazısı