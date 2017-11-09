Melih Aşık: Ata’yı anlamak için asıl gerekli kitap ‘Medeni Bilgiler’dir

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Atatürk’ü tanıtmak ve anlatmak için sık sık NUTUK kitabı tavsiye edilir.

Ata’yı anlamak için daha da önemli ve gerekli kitap aslında MEDENİ BİLGİLER’dir.

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Atatürk’ün 1931 yılında bir bölümünü bizzat yazdığı Medeni Bilgiler geniş bir yurttaşlık bilgisi kitabıdır.

Diktatör, tek adam gibi sıfatlara layık görülen Atatürk, başbakanın konumunu şöyle anlatır:

“Başbakan devlet yönetiminde maddi ve manevi yükümlülüklerinin en büyüğünü omuzları üstünde taşıyan kişidir. Bu nedenle devlete ait başarılardan doğacak en büyük şeref de Başbakan’a ait olur.”

Kitapta devletin ancak özel sektörün giremeyeceği alanlara yatırım yapacağı anlatılır. Yabancı sermaye eğer faydalı olacaksa ülkeye gelerek yatırım yapabilir.

O’na göre… Eleştiri ve tartışma tamamen hürdür…Eleştiri hürriyeti hükümet ile millet arasında bir anlaşma ortamı meydana getirir…

Melih Aşık’ın yazısı