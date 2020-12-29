Melih Aşık: Aşılamda rakamlar kulağa hoş geliyor da pek mantığa sığmıyor

Almanlar nisan sonuna kadar 5.5 milyon kişinin aşılanmasını planlıyor. Fahrettin Koca ise beş kat daha iddialı:

– Biz ise nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı (25 milyon kişiye) yapmış olacağız, diyor.

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Gazeteci soruyor:

– Aşılamayı o kadar hızlı yapabilir miyiz?

– Biz yaparız. Birinci kademe sağlık hizmetinde dünyanın en iyilerinden biriyiz.

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Vay canına biz neymişiz, demeye kalmadı. Sağlık Bakanı’nın Ahmet Hakan’a önceki gün verdiği demeci gördük.

– Hedefimiz, üç aylık zaman diliminde 30-35 milyon insanımızın aşılanmasını sağlamak. 30-35 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanmasını mart gibi bitirmek istiyoruz.

Hedef nisan sonuna kadar 25 milyon kişiydi. Mart sonuna kadar 35 milyon kişiye çıktı!

Bu alanda dünya sürat rekorunun eşiğindeyiz anlaşılan.

Kulağa hoş geliyor da… Pek mantığa sığmıyor bu rakamlar. Umarız yanılırız.

Melih Aşık’ın yazısı