Melih Aşık: ‘Arap ihaneti’, ‘Araplar sırtımızdan bıçakladı’ gibi ırkçı sloganlarla Arap halklarını karşımıza almayalım

Arap Birliği Afrin harekatı sırasında, “Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişeyle takip ediyoruz” diye açıklama yapmıştı.
Arap Birliği o çizgisini sürdürüyor.
Ne olursa olsun, biz üslubumuza dikkat edelim.
‘Arap ihaneti’, ‘Araplar sırtımızdan bıçakladı’ gibi ırkçı sloganlarla tüm Arap halklarını karşımıza almayalım. ABD güdümündeki yönetimlere kızıp halklar arasındaki dostluğu tahrip etmeyelim. Böylesi dış politikanın genel kurallarına aykırıdır.
Özele gelince… Bugün turistik merkezleri Arap turistler ayakta tutuyor. Arap halk düşmanlığı yaratarak insanları küstürmeyelim. Turistik gelirleri de riske atmayalım.