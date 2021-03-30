Melih Aşık: Ankara, baskılara rağmen ekonomik ilişkileri bozmamak için Çin’i kınamıyor

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Ankara’ya gitmek için Kayseri’deki evinden çıkacağı gün koronavirüs risk grubundasın diye göz hapsine alındı. Uygurların Çin’i protesto etmesine izin verilmedi.

Batı dünyasında Çin’in Doğu Türkistan’daki insan haklarına aykırı uygulamalarını protesto etmeye yönelik bir kampanya var. Başı ABD çekiyor. Çin hükümeti ise bu yöndeki haberlerin yalan olduğunu, ABD’nin Çin’i frenlemek için haber tuzakları kurduğunu savunuyor. Ankara, Batı’dan gelen “Çin’i kınayın” yollu baskılara rağmen ekonomik ilişkileri bozmamak için Çin’i kınamıyor. Ayrıca Çin ile ilişkileri bozmamızın Uygurlara fayda sağlayacağı da kuşkulu.

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Melih Aşık’ın yazısı