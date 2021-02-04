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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: ‘Anayasa’nın ilk dört maddesi korunacak’; o dört madde kaldı mı?

Daha demokrat bir düzen için daha demokrat bir anayasaya ihtiyaç yoktur. Bir anayasası olmasına rağmen faşizmin hüküm sürdüğü ülkeler olduğu gibi, İngiltere gibi anayasasız idare edilen ülkeler de vardır. Almanya ve Japonya gibi ülkeler İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusunun hazırlayıp ellerine verdiği anayasalarla yönetilir, kimse şikâyet etmez.

Bir de ferahlatıcı! cümle geçiyor tartışmalar arasında:

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“Anayasa’nın ilk dört maddesi korunacak.”

O dört madde kaldı mı? Mesela: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir” diyen 2. madde hâlâ yürürlükte mi?

Melih Aşık’ın yazısı

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