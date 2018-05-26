Melih Aşık: Adam ‘Silah gömdük’ diyor, nereye gömdüğünü merak eden yok mu?

Ahmet Maranki adlı sahte profesör Akit TV’de “25 Haziran’da kazanamazsak Belgrad Ormanı’na gömdüğümüz silahları alır, sokağa çıkarız” diyerek şaşırtıcı bir mesaj verdi. Hakkında soruşturma açılmış. Oysa derdest edilip Belgrad Ormanı’na götürülerek silahların yerini göstermesi istenmeliydi. Ergenekon ve Balyoz davalarında askerler gömmedikleri silahlar yüzünden tutuklanıp yıllarca hapis yatırıldılar. Bu adam “Silah gömdük” diyor, nereye gömdüğünü merak eden yok mu?

Melih Aşık’ın yazısı