Melih Aşık: ABD Fetullah Gülen’i korumaya devam ediyor ama hala ‘stratejik ortak’

15 Temmuz’un dördüncü yılında beklenen ve umulan, demokrasinin inen değil yükselen bir çizgi izlemesidir.

Bunun için 15 Temmuz’un ardında kalan karanlıkların da aydınlanması gerekiyor.

Reklam

Darbe girişiminin ardından 4 Ekim 2016 tarihinde Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. Ancak yoğun isteklere rağmen MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı bu komisyonda sözlü ifade vermediler. Komisyon raporu Meclis’te okunmadı ve tartışmaya açılmadı. Daha sonra kaybolduğu söylendi. İçindeki cevapsız sorular da sayfalar arasında kalakaldı.

Darbenin dış etkenleri de pek sorgulanmadı ama darbenin ardında Fetullah Gülen’i kullanan ABD’nin bulunduğu pek çok kez ifade edildi. Darbenin arkasındaki olağan şüpheli ABD Fetullah Gülen’i koruyup kollamaya devam ettiği gibi kaçakları da iade etmiyor. Ama Washington ile ilişkiler bu durumdan etkilenmediği gibi, hâlâ resmi bildirilerde adı “Stratejik ortak” olarak geçiyor. Bu da başka ve kocaman bir soru işareti…

Melih Aşık’ın yazısı