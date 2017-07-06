Melih Aşık: 13 üyeli HSK malum… Partili cumhurbaşkanı ve onun partisi tarafından seçildi…

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HSK tarafından düzenlenen yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değişti. Bundan önceki adı HSYK olan kurumdan da şikayetler vardı.

Ama bu kadar yoğun ve sert tepkiye ilk kez rastlanıyor.

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Yargıçlar Sendikası diyor ki: “780 kişilik bu kararnameyle yargıçlık teminatı, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkeleri bir kez daha katledilmiştir. 15 üyemizin görev yerleri istekleri dışında değiştirilmiştir. Bu atama işlemi esasen bir sürgündür. Yargıç ve savcıları iktidara teslim olmaya zorlayan, siyasi iktidarın talimatıyla düşünen, iktidarın düşüncelerini emir telakki eden HSK’nın meşruiyetini reddediyoruz.”

13 üyeli HSK malum… Partili cumhurbaşkanı ve onun partisi tarafından seçildi…

Melih Aşık’ın yazısı