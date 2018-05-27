Melih Altınok: ‘Yıllar içinde Temel Bey de değişmiştir’ diye düşünmeye zorluyorlar kendilerini

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Sivas Katliamı tartışmalarında adı sıkça anılan bir isim.

Örneğin CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini hiç unutmuyor.

Karamollaoğlu’nun aday olmadığı günlerde yazdıkları sanırım diri hafızasının kanıtı: “Sivas Katliamı nedeniyle panel yapan bir kurumun Temel Karamollaoğlu’nu panelist olarak davet etmesi kaç puan? Katil aklama sanatı.”

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Şu “Katliam” mevzuunu genç arkadaşlarımız için biraz daha açalım…

2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal etkinlikleri için kente gelen aydınlar ve sanatçılar Madımak Oteli’ne hapsedildi. Ardından kitleler provokatörler tarafından “Din elden gidiyor” denilerek otelin önüne yığıldı ve otel ateşe verildi. 37 kişi feci şekilde can verdi.

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Bu provokasyondan sadece üç gün sonra PKK devreye sokuldu. Örgüt Sivas’ın komşusu Erzincan’ın Başbağlar köyünü “intikam” için bastı. 5 saat örgüt propagandası yaptıktan sonra tüm erkekleri kurşuna dizdiler, 29 kişiyi öldürdüler. Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy okulu, köy camii, halkevi yakıldı. Yakılan evlerde saklanan 1’i kadın 4 kişi de yanarak can verdi.

Döngü tamamlanmış… Türkiye Özal’ı, Uğur Mumcu’yu, Eşref Bitlis ve daha nicelerini yitirdiğimiz o karanlık yılı daha da ağır geçirmişti.

Ancak Karamollaoğlu CHP ile birlikte “Millet İttifakı”nı kurunca bu mevzu bir anda solun gündeminden kalktı… Muhtemelen “Yıllar içinde Temel Bey de değişmiştir” diye düşünmeye zorluyorlar kendilerini.

Ama ne yapsalar boş… Söz dönüp dolaşıp oraya geliyor. Çünkü aslında ortada değişen hiçbir şey yok.

Melih Altınok’un yazısı