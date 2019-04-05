Melih Altınok: Yıldırım’ın İstanbul’u açık ara almasını bekliyordum, o kadar

Elbette aradaki farkın rahatlığı da var ama rakiplerinin yasal itirazlarını şimdiye kadar olgunlukla karşılayan Yavaş’ı tebrik etmek gerek. Önümüzdeki dönem Cumhur ittifakının çoğunlukta olduğu bir belediye meclisiyle çalışacak olan Yavaş akıllıca davranıyor.

Tıpkı, “hemşehrilerinin tümünün vicdanını tatmin etmek için” hodri meydan diyen EskişehirBüyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi… Şimdiden tebrikler Başkan.

Bıçak sırtında kalan İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ise sayımlar sürüyor. Kimin galip geldiğini yakında öğreneceğiz.

Söyleyecek çok bir şey yok. Binali Yıldırım’ın deneyime çok ihtiyacı olan İstanbul’u açık ara almasını bekliyordum, o kadar.

Melih Altınok’un yazısı