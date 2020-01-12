Melih Altınok: Yeryüzünde kim kaldırabilir bu sorumluluğu?

İran vurduk dediği ABD üssündeki askerlerin neşesi gayet yerinde. Saldırıda kaç Iraklı sivilin öldüğüne dairse elimizde net bir bilgi yok.

İkincisi ise kuşkusuz daha “ölümcüldü!” Ancak ne yazık ki kendi vatandaşları için…

Rejim Süleymani’nin cenaze törenini “intikam mitingine” çevirince izdihamda 80 İranlı sivil hayatını kaybetti.

Derken dün Tahran’dan, ABD üssüne yönelik füze saldırısında Ukrayna’ya ait sivil yolcu uçağını “yanlışlıkla” düşürdüklerinin itirafı geldi.

Olan bitenden, bu kayıkçı kavgasından habersiz 176 can… Dile kolay. Yeryüzünde kim kaldırabilir bu sorumluluğu?

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Melih Altınok’un yazısı