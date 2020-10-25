Melih Altınok: Yasaklar öylesine içselleştirilmiş ki en cılız aykırı ses dahi boğuluyor

Çapa Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek geçtiğimiz gün korkutucu bir açıklama yaptı: “Herkes şunu bilsin ki, nisan, mayıs döneminden daha kötü durumdayız. Kamu hastanelerindeki yataklar dolmaya başladı. Bu gidişat devam ederse boş yatak bulmakta sıkıntı yaşanır. Artık tek vücut halinde Kovid-19 seferberliği ilan etmemiz gerekiyor.”

Seferberlikten kasıt tekrar sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi olmalı. Zira bir tek o kaldı. Açık havada maske zorunluluğu gibi pek çok olağanüstü izolasyon tedbiri hâlihazırda zaten uygulanıyor.

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Yasaklar öylesine içselleştirilmiş durumdaki en cılız aykırı ses dahi boğuluyor.

“Şu mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim” dercesine ‘tek bir hasta bırakmama’ hedefinin peşinde topluma daha fazla yasak dayatmanın ne mantığı ne de faydası var.

Virüsler, salgınlar hep oldu hep olacak…

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Hastalanabiliriz diye hayatı durdurmak hele hele onu eve sığdırmaya çalışmak olacak iş değil.

Melih Altınok’un yazısı