Melih Altınok: ‘Yalnız kalıyoruz’ diye ortalığı ayağa kaldıranlara aldırmayın siz çünkü aslında hep yalnızdık

Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, Avrupa şimdilik hırçınlık diplomasisi izliyor, kitleleri zaaflarından tutup oyalayarak sorunu öteliyor. Oluşmakta olan ortamı bozacak, düşük yoğunluklu ve kontrollü bir savaş için ağızlarının suyu akıyor!

Yeni dönemde yükselişin sembolü olan Türkiye’ye karşı AB ülkelerinde sırayla açılan cephelerin gerçek nedeni de bu.

Ama işler artık eskisi gibi dönmüyor yenidünyada. Ve karşılarındaki Türkiye’nin yönetiminde de, tıpkı Trump gibi, yıllardır dünyayı sömüren, kana bulayan siyaseten doğruculuk çetesine tavır almış bir lider var.

Dolaysıyla, bir gece önce nereyi tuttukları belli olmayan o eller daha çok havada kalacak görünüyor.

“Yalnız kalıyoruz” diye ortalığı ayağa kaldıranlara aldırmayın siz.

Çünkü aslında hep yalnızdık.

Şimdi ülkece bunun farkına vardık ve ona göre oynuyoruz o kadar.

Melih Altınok’un yazısı