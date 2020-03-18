Melih Altınok: Umarım ki, ülkece soğukkanlılığımızı muhafaza ederiz

Türkiye şimdilik, dünyadaki kötü gidişatı geriden takip eden nadir ülkelerden. Bu konuda, krizler karşısında örgütlü bir devlet mekanizmasına sahip olduğunu ortaya koyan Türkiye’yi herkes tebrik ediyor.

Hatta virüsün bugün dünyada geldiği nokta ile Türkiye’nin içinde bulunduğu evre karşılaştırılınca ilan edilen tedbirlerin normalin üzerinde olduğunu bile söyleyebiliriz.

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Bugün tüm gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili yapacağı açıklamada olacak. Umarım ki, ülkece soğukkanlılığımızı muhafaza ederiz.

Çünkü manipülasyonun gönüllü aktörleriyle ortalığı talan ettiği korona günlerinde bütün mesele bu.

Melih Altınok’un yazısı