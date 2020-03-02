Melih Altınok: Ulusalcı takılan bazı çevreler diken üstünde

Türkiye dışarıda bu mücadeleyi verirken içeride yıllardır ‘ulusalcı’ takılan bazı çevreler de diken üstünde.

İnternetteki köşelerini gazetecilerden çok emekli generallere ayıran karanlık odalara bir göz atın… Eski asker dediysek, Türkçe’yi aksanlı konuşan NATO subayları işte.

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Memleketteki siyasi ekonomik sıkıntıları aşsın diye zaman zaman orduyu göreve çağıracak kadar ileri giden bu militaristler, dün TSK işini en iyi şekilde yapıp operasyonlar düzenlerken yine homurdanıyorlardı.

Bir yandan Rusya’nın tezlerini manşet manşet yayıyor… Diğer yandan da sahada işini yapan TSK’nın komuta kademesini sivillerden sonra açıklama yaptıkları için akıllarınca aşağılıyorlardı.

Yırtınsınlar.

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O günler geride kaldı.

Tüm enerjisini iç siyaset kanalize edip, namlusunu düşmana değil kendilerini var eden hakla çeviren o eski generallere ulaşılamıyor.

Melih Altınok’un yazısı