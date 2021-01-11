Melih Altınok: Twitter’ın Türklerin ‘dijital kavimler göçünden’ çıkaracağı çok ders var

Kullanıcılarına “En mahrem yazışmalarını parasını verene satacağım. Ya uy ya güle güle” diye sözleşme yollayan WhatsApp, Türkiye’den hayatının ayarını yedi.

Tekel konumuna güvenip kullanıcılara dayatma yaparsan… Çifte standartla, Avrupa Birliği’ndeki ‘bilinçli’ üyelerine koyamadığın şartı Asyalılara getirirsen boyunun ölçüsünü alırsın.

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Çok kutuplu dünyada baş bir berber dokuz.

Pandemi ve ABD seçimlerinde gemi azıya alıp elindeki gücü istismar eden, ticari ve ahlaki ilkeleri hiçe sayan, çatur çatur sansür yapan Twitter’ın da Türklerin ‘dijital kavimler göçünden’ çıkartacağı çok ders var.

Melih Altınok’un yazısı