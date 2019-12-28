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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Türkiye ilk kez bir teknolojik yarışında, dünya devleriyle aynı anda depara kalktı

Yorumlara bakılırsa, çoğunluk kırmızı renkli SUV prototipini beğenmişe benziyor. Benim tercihimse metalik gri renkli sedandan yana.
“Doğarken öldürülen” Devrim arabası deneyimimizede şahit olan annemin tarifiyle “tok bir otomobile” benziyor. Sağlam, güven verici, güçlü… Modern tasarımıyla çok şık ve kentli bir araba.

Tabii ki en sevindirici olanı ilk yerli otomobilimizin geleceğin teknolojisi hedeflemesi, elektrikli olması.

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Çünkü tüm dünya bu teknolojiye geçiş için gerekli olan alt yapı ve dönüşüme odaklanmış durumda. Ve Türkiye ilk kez bir teknolojik yarışında, dünya devleriyle aynı anda depara kalktı.

Melih Altınok’un yazısı

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