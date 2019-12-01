Melih Altınok: Turangate skandalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Malumunuz, Kemal Bey 2020’de tek adam olarak gittiği Kurultay için çalışmaya başladı. Geçen hafta da epeyce terledi.

Önce, mevcut ve potansiyel rakiplerini ardından tüm rakiplerini tasfiye etmeye yarayacağını düşünerek, son yılların en utanç verici siyasi kumpasına ortak oldu. Sözcü gazetesinin yalan olduğunu açıklayıp yazarına özür dilettiği asparagas haberine kefil oldu.

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Şimdi ise Turangate skandalında en ufak rolü olanlar bile özür dilerken o suskun.

Melih Altınok’un yazısı