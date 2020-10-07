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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Trump maskesini çıkardı, dünyaya umut verdi

Korona testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı götürüldüğü hastaneden doktorların kararıyla geçtiğimiz gün taburcu edildi.

O da Walter Reed Askeri Hastanesi’nden çıkar çıkmaz soluğu Beyaz Saray’ın balkonunda aldı. Maskesini çıkardı, dünyaya umut verdi.

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Küreselcilerin temsilcisi Demokratlar’ın ve merkez medyanın paniklemesi elbette normal.

Zira en büyük kozları ellerinden kayıp gitmiş gibi görünüyor…

Bakalım şimdi hangi kartla rest çekecekler?

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Yine mi demeyin…

Sözünü ettiğimiz ABD iktidar kavgası sıradan bir seçim değil, tıp alanında bile cephelerin açıldığı küresel bir savaş.

Kimsenin tarafsızlık gibi bir lüksü de yok.

Melih Altınok’un yazısı

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