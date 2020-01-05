Melih Altınok: Sözcü’nün FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere, ‘minik kuş’ serisini tavsiye ederim

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların ikisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, beşi tutuklandı. Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan, İstanbul’da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından […]