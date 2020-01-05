Melih Altınok: Sözcü’nün FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere, ‘minik kuş’ serisini tavsiye ederim

Darbeye sayılı günler kala, 29 Ekim 2015’te, ‘Şimdi cemaati savunma zamanı’ yazanların ‘Atatürkçü’ olduğunu düşünebilir…
Darbe günü hedefteki Cumhurbaşkanının adresini ilan eden bir gazetenin ‘Cumhuriyetçi’ olduğuna inanır.
Bugün karanlık oda’larda kitabını yazan, ancak birkaç yıl önce Karşı gazetesinde FETÖ’nün savcılarını cilalayan ekibin ‘Atatürk’le aldatmalarına’ kanar.
Emin Çölaşan’ın, gazetesinin ve temsil ettikleri ‘kliğin’ yapısal olarak FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere, ‘minik kuş’ serisini tavsiye ederim.
Zira Çölaşan’ın köşesinde sık sık değindiği ve ‘kulağına fısıldananların’ kaynağı olarak gösterdiği minik kuş’un ontolojisi de bir hayli ilginçtir.
Biraz ‘eğlenmek’ isteyenlere, Emin Bey’in, FETÖ darbesinin arifesinde kaleme alma ihtiyacı duyduğu ‘Neredesin Fuat Avni, özledik seni’ başlıklı yazısını şiddetle tavsiye ederim.