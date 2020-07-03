Melih Altınok: Sosyal medya şirketlerine ülkenizin hukukundan daha fazla mı güveniyorsunuz?

Anlaşılan o ki Türkiye de ilk aşamada sosyal medya şirketleriyle, piyasadaki tüm aktörleri bağlayan ticari ve hukuki zeminde bir ilişki kurmak istiyor.

Bunun için de Twitter’a, Facebook’a tüm yerel ve yabancı müteşebbisler gibi ticari kimlik alın, burada muhatap alacağımız temsilcilikler açın demeye hazırlanıyor.

Vatandaş olarak hepimizi bağlayan hukukun ve evrensel değerlerin bu küresel şirketler için de geçerli olmasının nesi yanlış?

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Kişisel verilerimizi sorgusuz sualsiz teslim ettiğimiz bu kartellere, kendi ülkenizin hukukundan daha fazla mı güveniyorsunuz?

Peki ya, ifade özgürlüğünü savunuyorum derken, yeni iletişim tekellerinin ticari kaygılarına gönüllü avukatlık yapıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Melih Altınok’un yazısı