Melih Altınok: Son yılların en başarılı diplomatik hamlelerinden biri

Türkiye, yıllarca kendisine layık görülen “az gelişmiş bir tarım ülkesi” pozisyonunda iç sorunlarıyla meşgul edildi.

Ancak son yıllarda biraz olsun başımızı kaldırdık. Coğrafi, siyasi ve moral sınırların yüzyıl sonra yeniden dizayn edildiği bölgemizde haklarımızı kendi tezlerimizle arıyoruz!

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Bin 500 kilometre sahilimiz olan yanı başımızdaki Akdeniz’de binlerce mil öteden gelen Fransa varsa, biz de varız diyoruz…

Donanmamız, diğer oyun kurucular gibi haklarımızı koruma noktasında kararlılığımızın bir göstergesi olarak “mavi vatanı” koruyor.

Libya ile yaptığımız Doğu Akdeniz’deki haklarımızı garanti altına alan ikili anlaşma da kuşkusuz son yılların en başarılı diplomatik hamlelerinden biri.

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Melih Altınok’un yazısı