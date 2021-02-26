Melih Altınok: Serbestse herkese serbest olsun

Kamuoyu, izolasyon nedeniyle pek çok faaliyet sınırlandırılırken parti kongrelerinin toplanmasını tartışıyor. Geçtiğimiz aylarda CHP’nin 37. Kurultayı benzer eleştiriler almıştı. Şimdi de AK Parti’nin İstanbu İl Kongresi…

Dün konu ‘Yasaksa herkese yasak’ başlığıyla Twitter’da da gündemdi.

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“Bu manzara karşısında ne diyeceksiniz?” diyenler var.

(…)Sanki asıl sorunumuz çifte standartmış gibi, “yasaksa herkese yasak olmalı” demenin de pandemi nedeniyle peynir ekmek yer gibi yok edilen özgürlüklerimize bir katkısı olmayacağını düşünüyorum.

“Serbestse herkese serbest olsun” demedikçe, çıkıp esnafın durumu ne olacak diye sormanın bir anlamı var mı?

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Melih Altınok’un yazısı