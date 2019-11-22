Melih Altınok: Senaryonun hedefinde Metin Feyzioğlu var

Sözcü gazetesi Başyazarı RahmiTuran geçtiğimiz günlerde ismini açıklamadığı bir CHP’linin Beştepe’de Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü yazdı.

Kaynağı açıklanmayan iddiaya göre bu görüşmede Cumhurbaşkanı meçhul CHP’liye partinin başında Kemal Kılıçdaroğlu yerine kendisini görmek istediklerini söylemişti!

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(…)

Kemal Bey de ertesi sabah FOXTV‘de İsmail Küçükkaya’nın programına çıkarak puzzle’ın son parçasını koydu… Turan’ın iddiası için “doğrudur”dedi. Böylece resim ortaya çıkmış oldu.

Çoğu kişi başka adres gösteriyor. Ama bence Kılıçdaroğlu’nun da rol üstlendiği bu senaryonun hedefinde, son dönemlerdeki sağduyulu açıklamalarıyla popülaritesi yükselen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu var.

Melih Altınok’un yazısı