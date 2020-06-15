Melih Altınok: Sahte hesap açıp yanına yeşil top koyuyorlar

Geçtiğimiz haftalarda da AK Parti Medya Birimi Twitter’da bir kampanya başlattı. Destekçilerinin hesaplarına yeşil bir top simgesi yerleştirmelerini ve birbirlerini takip etmelerini istedi. Pek çok AK Partili siyasetçi, gazeteci vs de bu ‘takibe takip’ kampanyasına katıldılar.

O günlerde aynı çevrelerden insanların birbirini takip etmesinin takipçi kasmaktan başka bir anlamı olmadığını yazmıştım.

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Şimdi görüyorum ki yeşil top rakip partinin kalesine girmek şöyle dursun trollerin ayağına düşmüş. Hatta FETÖ’cülerin, PKK’lıların, şöhret peşinde koşan tetikçilerin, siyasetteki çetelerin bahçesine kaçmış…

Görmüyor musunuz, sahte bir hesap açıp yanına yeşil top simgesi koyuyorlar. Ardından siyasetçilere, gazetecilere hakaretler yağdırıyorlar.

Ondan sonra gelsin kurumsal özürler, haybeye savunmalar.

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Ne diyorsunuz, devam mı tamam mı?

Melih Altınok’un yazısı