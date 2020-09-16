Melih Altınok: Ortaya absürt sahneler çıkıyor, kaş yapayım derken gözler çıkartılıyor

Binlerce yıldır bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşınca ne yapıyorsak şimdi de onu yapmalıyız.

Kritik noktaysa bu tedbirlerin devlet dayatmasıyla değil mümkün olduğunca bireyin teşvikiyle yaşama geçirilmesi. Çünkü yasak yasağı doğruyor, işin şirazesi kayıyor. Korkutulan insanlar kendilerini korumaktan çok anlamsız yasaklara uymaya özen gösteriyor. Ortaya absürt sahneler çıkıyor, kaş yapayım derken gözler çıkartılıyor.

Olmaz, gocuklu celep arada sopasını kaldırmazsa bunlar sağlıklarına dikkat etmezler demeyin.

Kişi karşısındakini kendinden bilirmiş

Sağlığınızı anneniz dışında bir de devletin sizden çok düşündüğüne inanıyorsanız teslimiyetinize sözüm yok tabii; istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Melih Altınok’un yazısı