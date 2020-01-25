Melih Altınok: Oltacıların zokasını yutmuş çırpınıyorlardı; yemi biliyorsunuz, ‘şeriat umacısı’

Dün baktım yine en meşhurları, BirGün, Sözcü, Cumhuriyet ve karanlık oda gibi oltacıların zokasını yutmuş, çırpınıyorlardı. Yemi biliyorsunuz…

Ne çilek ne çikolata… Bildiğiniz “şeriat umacısı”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2017’de hizmet içi eğitimler için hazırlanan Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabında yer alan 4 görseli seçip “yorumlamışlar”. İddialarına göre, “MEB’in kitabında başı açık kadınlar kötü, başörtülüler ise iyi gösteriliyormuş”.

Çünkü efendim “başı açık kadının kucağındaki çocuk ağlarken, başörtülü kadının yanındaki çocuk gülüyormuş”!

Şaka gibi ama yutanların sayısı hiç de az değildi.

Derken kitabın tamamı ortaya çıktı. Kitapta 150’nin üzerinde görsel var. Pek çoğunda başı açık kadın karakterler çocuklarıyla eğlenirken görülüyor.

Ve oltacıların yan yana getirdiği 4 görsel de iddia edildiği gibi sıralı değil. Farklı sayfalardan seçilip özenle yan yana getirilerek ‘dizimsel’ bir anlam yaratılmaya çalışılmış. Lisanımünasiple söylersek ‘nitelikli yalancılık’ yapılmış!

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Melih Altınok’un yazısı