Melih Altınok: Obama gittiğinden beri terör örgütleri sanki grevde

Bize ‘zenci’ diye yutturulan Başkan Hüseyin, sahtekâr siyaseten doğruculuğunu da yanına alıp gittiğinden beri terör örgütleri sanki grevde.

Çünkü yönetildikleri devlet aygıtlarına, orduya, istihbarata artık tam olarak hâkim değiller.

Yeni başkan Donald Trump, ABD halkını ve dünyayı sömüren ve son temsilcileri Obama olan çeteye savaş açtı.

Dünya halklarını öğüten küresel muktedirlerin çarkları arasına çomak soktu.

Dolayısıyla cukkalar, destekler, kollamalar kesildi. Mutlaka ama mutlaka bir istihbarat servisinin desteğini gerektiren büyük terör eylemleri takvimi aksadı.

Melih Altınok’un yazısı