Melih Altınok: Normalleşiyoruz derken bir nesli kaybetmeyelim

Allah aşkına çocukları rahat bırakın.

Temel eğitimin amacı da çocuklara bilgi yüklemek değil. Çocuğun kimseyle temas etmeden öğreneceğini öğrenip eve dönmesi hedeflenmiyor.

Öncelikle umulan fayda, çocukların iletişim ve sosyalleşme becerilerin oturması, gelişmesi.

Aynı binada oldukları halde çocukları birbirinden izole edecek, uzaklaştıracak, arkadaşını tehdit, korku unsuru olarak görmesine yol açacak bir pratik yarardan çok zarar getirir.

Uzmanlar da, ileri yaşlardakilerde Alzheimer riskini arttırdığını söyledikleri izolasyonun daha şimdiden çocuklarda iletişim problemlerine neden olduğunu söylüyorlar. İlk öğretimdeki izolasyon uygulamalarının, narsist kişilik bozukluğu gibi pek çok arızanın kapsını aralayacağı konusunda uyarılar yapıyorlar.

Ömrümüzden koskoca bir yıl kaybettik, normalleşiyoruz derken bir nesli kaybetmeyelim.

Melih Altınok’un yazısı