Melih Altınok: Neyse, ‘ters manyel’ falan yine beceremediler…

İyi de bu ziyaret gündeme geldiği günden beri, içeride “Sakın Erdoğan Amerikaya gitmesin” diye “dostane” tavsiyelerde bulunanların derdi neydi sizce?

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu gibi muhaliflerin de olduğu isimlerin bir anda aydınlanmasını neye borçluyduk?

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Nasıl olmuştu da daha düne kadar meşruiyetini sorguladıkları Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiği “realitesini” kabul eder hale gelmişlerdi?

Hatırlıyorum da bu yurttan sesler korosu, iki liderin ilk buluşmalarından hemen yine aynı ezgiyi mırıldanıyordu…

Neyse, “ters manyel” falan yine beceremediler.. Artık, önümüzdeki yine zirvelere bakacaklar.

Melih Altınok’un yazısı