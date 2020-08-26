Melih Altınok: Nedir altı üstü 1500 ton süt ürünü üzerinden kopartılan bu gürültü?

Venezuela’dan 1500 ton peynir ithal edileceğine dair haber gündemin en önemli maddelerinden.

“Türkiye’deki peynirlere kıran mı girdi” diye söylenenler var.

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Ortada ‘milliyetçilik tiratları’ atmayı gerektiren, kompleks yapılacak bir gelişme yok.

İddialara konu olan kararın kimin peynirinin daha iyi olduğuyla elbette alakası yok. Türkiye’nin dünyaca tanınan süt ürünleri var. Örneğin benim de severek yediğim Mihaliç peyniri (özellikle az tuzlusu) gibi pek çok marka en önemli ihraç kalemlerimizden. ABD de dahil onlarca ülkeye tonlarca satıyoruz.

Kaldı ki Kars gravyerinden, İzmir tulumuna kadar yüzlerce çeşit peyniri olan ülkemizde Fransız ya da Hollandalı markalar da yıllardır ‘peynir ekmek gibi’ satılıyor.

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Peki, o zaman nedir altı üstü 1500 ton süt ürünü üzerinden kopartılan bu gürültü?

Belli ki Venezuela’yla yapılan bu küçük ticari anlaşma, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik faaliyetlerinin ürünü işte. Ankara, ABD ve Rusya’nın nüfuz alanını genişletmek istediği bir coğrafyadan, eskilerin deyimiyle, kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor.

Melih Altınok’un yazısı