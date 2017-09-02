Melih Altınok: Meral Akşener, ‘Kör Niko’ya sahip çıkma fırsatını kaçırmaz

Bahçeli’nin çıkışı üzerine sakin bayram gündemi bir anda hareketlendi. “KörNiko’nun meyhanesi” bir anda Twitter’da en çok konuşulanlar (TT) listesine girdi. Herkes Google’da bu meyhanenin neresi olduğunu aramaya koyuldu.

Ama çok geçmeden böyle bir mekân olmadığı ancak “Kör Niko” isimli, fasıl müziklerinin derlendiği bir albüm olduğu anlaşıldı.

Reklam

…Evet, muhtemelen bu isimde mekân açmak için kolları sıvayanlar olmuştur.

Ama ben asıl Devlet Bey’in bulduğu markaya ilk hangi siyasimizin sahip çıkacağını merak ediyorum.

Benim tahminin, kurduğu parti MHP’yi çağrıştırmasın, merkeze oynasın diye kırk dereden su getiren… Bu imaj uğruna bozkurt selamını ve Türkeş’in resimlerini kullanmama kararı alan Meral Akşener bu fırsatı kaçırmaz.

Melih Altınok’un yazısı