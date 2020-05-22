Melih Altınok: Maskenin sokakta ne işe yarayacağından emin değilim

Benim bu açık alanda maske takma zorunluluğuna bir itirazım var.

İsteyen yine taksın. Ancak ben hastaneler gibi riskli yerlerde ya da başkalarının da bulunduğu kapalı alanlarda kısmen işlevsel olan maskenin sokakta ne işe yarayacağından emin değilim.

Tedbirin fazlası göz çıkartmaz demeyin çünkü kimi zaman çıkartabilir…

Zira pek çok bilimsel makalede maske takmanın sağlıklı kişilere önerilmediğini okuyorum.

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Uzmanlar maskenin bizi ancak hasta biriyle bir metre mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsak koruyacağını… Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu olmadığını… Tersine, doğru kullanmadığınızda maskenin kendisinin bir enfeksiyon kaynağı olacağını söylüyorlar.

Melih Altınok’un yazısı