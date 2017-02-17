Melih Altınok: Leş kargalarının referandumdan ne çıkmasını umduklarını tahmin etmek zor değil

Birkaç gün önce CIA direktörünü göndermişlerdi. Bugün de ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye geliyor.

Artık tehdit yok, orta yolu bulmak tek şansları!

15 Temmuz öncesini hatırlayın. “Girerseniz vururuz” tehditleri havada uçuşuyordu. Ne yazık ki yerli malı muhalefet de emperyalistlerin sözcülüğüne soyunup içeriden Türkiye’ye parmak sallıyordu.

İşte Cumhurbaşkanının “16 Nisan 15 Temmuz’un cevabı olacak” sözlerinin anlamı budur.

Erdoğan’ın bu sözünün muhatabı da, Türk halkından ziyade yüzyıllardır bu coğrafyanın kanını emen emperyalistlerdir.

Hal buyken, Rusya’nın, ABD’nin ve tıpkı Suriye’de olduğu gibi Türkiye’nin üzerine çökmeyi bekleyen leş kargalarının referandumdan evet mi yoksa hayır mı çıkmasını umduklarını tahmin etmek zor olmasa gerek değil mi?

Melih Altınok’un yazısı