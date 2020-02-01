Melih Altınok: Lagos düz faşist, hatta bir cinayette azmettirici iddiasıyla hapis yatmış

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi olan Bağımsız AP Milletvekili Lagos bildiğiniz, düz bir faşist.

Hatta 2013’te politik nedenlerle işlenen bir cinayette azmettirici olduğu iddiasıyla hapis yatmış. Kıbrıslı bir Türkü öldüren, canlı yayında iki kadını döven, sokaklarda Suriyeli kovalayan, rakip partilerden vekillerin yüzüne kızgın su atan kriminal dava arkadaşları gibi.

Zaten bayrağımızı yırttığı toplantıda da Lagos’un hedefinde yalnızca Türkiye değil, tüm ‘yabancılar’ vardı:

“Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak? Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor!”

Lagos’a söylenmedik söz, gösterilmedik tepki, edilmedik küfür kalmadı sanırım. AB ve kendi ülkesi tarafından da kınandı. Hatta Kılıçdaroğlu bile kendisine posta koydu!

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Melih Altınok’un yazısı