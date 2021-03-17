Melih Altınok: Küçücük çocuklara asker gibi yeminler ettirilmesini doğru bulmuyorum

Öncelikle her sabah okula girerken küçücük çocuklara asker gibi yeminler ettirilmesini doğru bulmuyorum. İçeriği ne olursa olsun…

Hiç kimsenin, faşizmin tüm dünyada yükseldiği İkinci Dünya Savaşı öncesi, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip’in ‘zamanın ruhuna’ uygun kafayla kaleme aldığı bir yemini her sabah tekrar etmeye mecbur bırakılamayacağını düşünüyorum.

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Birinci Türk Tarih Konferansı’nda Türk’ü ‘uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırk’ olarak tanımlayan… Kızılderililerin yanı sıra, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Muhammed’in Türk olduğunu iddia eden birinin dünya görüşünün gelecek nesillere aktarılmasını görev saymıyorum.

Bir önceki yüzyılın ideal devlet vatandaş ilişkisini tarif eden bu andın, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak çocuklarımıza bir faydası olacağını sanmıyorum.

Melih Altınok’un yazısı