Melih Altınok: Koronavirüsün Türkiye’de görülmesi için sabırsızlanıyorlar

Bu tarz küresel kriz durumlarında yaratılan panikse, salgınların potansiyel etkilerinin katbekat üzerinde oluyor.

Açın bakın sosyal medyayı. FETÖ’cü trollerin koronavirüs’ün Türkiye’de görüldüğüne, ölümlerin olduğuna ve bunların devlet tarafından gizlendiğine dair sayısız yalanını göreceksiniz… Elbette bu pisliklerin yalanlarını adıyla sanıyla yayan siyasetçileri, CHP yalakası gazetecileri vs. de…

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Resmen koronavirüsün Türkiye’de görülmesi için sabırsızlanıyorlar.

Dün de İran’daki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getiren THY uçağıyla ilgili yalanları çoğaltmakla meşguldüler. Tıp bile teşhis için haftalarca süre isterken, bu felaket tellalları şıp diye, Ankara’ya inen uçaktaki yolcularda koronavirüs çıktığını ilan ediyorlardı!

Melih Altınok’un yazısı