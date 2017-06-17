Melih Altınok: Kılıçdaroğlu’nun eylemiyle şimdiden davada yarattığı tahribat ortada

Ne var ki Kılıçdaroğlu’nun eylemiyle şimdiden söz konusu davada, yarattığı tahribat ortada.

Zira Mehmet Uçum’un altını önemle çizdiği gibi “Hukuk yoluyla demokrasi mücadelesi meşru olsa da hukuk düzeninin ilkelerine karşı yürüyüş gayrimeşrudur.”

Bu tartışmada, kimi aklı evvellerin, Gandi’nin ülkesini işgal eden İngilizlere karşı yaptığı tuz yürüyüşünden örnekler vermesi tek kelimeyle felaket.

Unutmasınlar ki, Gandi emperyalist işgalcilerin fiili hukukuna karşı yürüyordu… Kılıçdaroğlu’nun şimdi yaptığı gibi, memleketi Hindistan’ı ayakta tutan direklere karşı değil.

Melih Altınok’un yazısı