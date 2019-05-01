Melih Altınok: Keşke seçimlerde dalga yakalayan CHP ‘Türk’e Türk propagandası’ düzlemini aşabilseydi

Tacizle suçlanan futbolcu “Atatürkçüyüm” diye savunma yapıyor… Eşini döven spiker mahkemede “Atatürkçüyüm” diyor. Takımı yönetmeyen kulüp başkanı stadyumuna Atatürk ismi koyarak eleştirilerden kurtulmaya çalışıyor…

Keşke 31 Mart seçimlerinde bir dalga yakalayan CHP bu kez, rahmetli Çetin Altan’ın “Türk’e Türk propagandası” diye tarif ettiği düzlemi aşabilseydi

Reklam

Türkiye’nin ortak değerlerini ve tartışılmayan ilkelerini halkı ayrıştırmak için araçsallaştırmasalardı…

Aldıkları sorumluluğu yerine getirmek için popülizme sapmak yerine birazcık kafa patlatsalardı, bizleri şaşırtsalardı.

Demek ellerinden gelen bu.

Reklam

Melih Altınok’un yazısı