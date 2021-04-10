Melih Altınok: Keşke görüşmede AB’nin değil Erdoğan’ın protokolleri uygulansaydı…

Kaldı ki Erdoğan’ın yanındaki koltuğu Leyen’e teklif etmeyen Michel’e niçin kimse bir şey demiyor, anlayabilmiş değilim.

Keşke görüşmede AB’nin değil Erdoğan’ın protokolleri uygulansaydı…

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Zira Cumhurbaşkanı’nın resmi gezilerdeki toplu röportajlarında erkek gazetecileri, kadınlara yer vermeleri konusunda tatlı sert uyardığına içimin yağları eriyerek defalarca şahit oldum. Bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum.

Eminim AB protokolü olmasa Erdoğan o koltuğa Bay Michel’i değil Ursula Hanım’ı oturturdu.

Melih Altınok’un yazısı