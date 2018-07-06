Melih Altınok: Kemal bey, partide Muharrem beye ‘temas eden’ kim varsa kılıçtan geçirecek!

Dün Genel Merkez’den gelen bir haber, CHP’deki koltuk kavgasının geldiği seviyeyi çok iyi özetliyordu.
Ajanslara düşen habere göre, CHP’de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan ve Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında çalışan fotoğrafçının işine son verilmişti.
Kovulan Ziya Köseoğlu isimli fotoğrafçı, İnce’nin fotoğraflarını kötü çektiğinden mi yoksa tam tersine iyi çektiği için mi kovuldu, bilemiyoruz.
Çünkü bir açıklama yapılmadı.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı adayları Ekmeleddin İhsanoğlu’na yolladığı anonsçusunu bile İnce’den esirgediğini düşünürsek sorunun cevabı belli.
Tasfiye operasyonunu İnce’yi meçhule yollayarak başlatan Kemal Bey, fotoğrafçısına kadar partide Muharrem Beye “temas eden” kim varsa kılıçtan geçirecek!