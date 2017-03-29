Melih Altınok: Kemal Bey Alevi kimliğini ifade etmekte epeyce zorlanıyor

Muhtemelen Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir çadırdı.

Zira Cumhurbaşkanı bir başka itirazın da “Alevilerle Sünnileri ayırıyorsunuz” cümleleriyle geldiğini söylüyor. Peki, referandumda oylanacak maddelerle ilgili bir itiraz var mı?

Yok tabii. Nasıl olsun ki?

Bu referandumda da konu oylayacağımız maddelerin kendisi falan değil.

Mevzu, uzunca bir süredir girilen siperlerden yükselen, komutanların attığı sloganlar. Ve biliyorsunuz onların da 16 Nisan’da vatandaşın önüne gelecek 18 maddeyle alakası bile yok.

O ‘hayır’ çadırındaki vatandaşları çok da eleştirmemek gerek. Öyle ya, kendilerine “ölümüne hayır” diyen liderleri daha neye ve niye ‘hayır’ dediğini bilmiyor, ifade edemiyor…

Kaldı ki biliyorsunuz, “Türkmen’im,” “Trakya göçmeni bir aileyiz” falan diyen Kemal Bey Alevi kimliğini ifade etmekte de epeyce zorlanıyor.

Alevi kimliğiyle kendini tanımlayan vatandaş neden hayır diyeceğini bilememiş çok mu?

Melih Altınok’un yazısı