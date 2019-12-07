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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Karşı karşıya olduğumuz bastırılmış şiddetin patlaması; fatura bazen kadına, bazen erkeğe çıkıyor

Benim itirazım, bu ciddi sorunda taraflarının kadın ve erkek cinsi olduğuna dair yaygın ön kabulün ürettiği sonuçlar.

Yaşanan somut olaydaki motivasyonu ve benzer olaylarla ilişkisini örtüleyen bu indirgemeci yaklaşım teşhisi yanlış koyduğu için çözümü de geciktiriyor.

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Bence karşı karşıya olduğumuz, bünyeye bir kez girince başkalarına aktarılarak büyüyen bastırılmış şiddetin patlamasından başkası değil. Fatura bazen bir kadına çıkıyor bazen trafikte erkek bir şoföre, kapalı kapılar ardında çocuğa, yaşlıya, engelliye, astına, kediye, köpeğe… Artık nerede fışkıracağı bir çatlak bulursa.

Kadın-erkek penceresinden bakmaya meyilli olduğumuz bu şiddet sorunsalı karşısında da daha soğukkanlı bilimselliğe ihtiyacımız olduğu ortada.

Melih Altınok’un yazısı

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