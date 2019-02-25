Melih Altınok: İşler Maduro’nun söylediği gibi tıkırında değil, Guaido da umut vermiyor

Üzerinde hemfikir oldukları noktalar şunlar:

1- Ülkede işler, Caracas sokaklarında arabayla gezip video çeken Başkan Nicolas Maduro’nun söylediği gibi tıkırında değil. Ülke sokaklarında hissedilen sessizlik, huzurun değil tedirginliğin ve belirsizliğin yansıması. Vatandaşlar ekonomik açıdan gerçekten zor durumda.

Reklam

2- Ancak ülkesine müdahale çağrısı yapacak kadar yakayı dışarıya kaptırmış muhalefet lideri Juan Guaido da umut vermiyor. Sokak eylemlerinin başladığı birinci ayın sonunda “uluslararası tanınmışlık” vaadi dışında halka bir şey veremedi.

3- Eğer Guaido diğer muhalefet liderleri gibi “süresiz sokak çağrısı” yapmanın ötesine geçemeyip aynı döngüye girerse Maduro şimdilik kefeni yırtar!

Reklam

Melih Altınok’un yazısı