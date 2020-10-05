Melih Altınok: İslam’a diyemediklerini Diyanet üzerinden söylemeleri ucuz bir oryantalizmin yansıması

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı bazı gazetecilerin iddialarına cevap vere vere bir hal oldu.

Meselemiz, yıllardır millete akıl satan yaşını başını almış adamların, kadınların ne idiği belirsiz provokatör hesapları kaynak diye kullanıp sağa sola saldırmaları değil… Rutinleri bu.

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Yalanlama gelince çıkıp medeni şekilde özür dilemek yerine “bu hassasiyeti hep bekliyoruz” diyerek işi pişkinliğe vurmaları da karakterlerinin işareti.

Ne zaman söz Müslümanlıktan açılsa ‘Orta Çağ karanlığı’ metaforlarına başvurmaları ve İslam’a diyemediklerini Diyanet üzerinden söylemeleriyse ucuz ve ürkek bir oryantalizmin yansıması.

Melih Altınok’un yazısı