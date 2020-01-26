Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: İsimlerine gerek yok, otuz iki kısım tekmili birden hepsini biliyorsunuz

Bir avuç… Tarif etmeye çalıştığım bu ruh haline tezat oluşturan örnekler de vardı elbette.

Siyasi husumetini gazeteciliğinin önüne koyanlar, ekranlarını paniğin, umutsuzluğun hizmetine açanlar, böylesine zor bir gecede bile ayrımcılığı körükleyenler…

Reklam

Nefesler tutulmuş, enkaz altındaki çocukların kurtarılması beklenirken “deprem vergisi” tartışması açan lüzumsuzlar, siyasetçiler, reklam yüzleri ve yüzsüzleri… İsimlerine gerek yok, otuz iki kısım tekmili birden hepsini biliyorsunuz.

Sosyal medyada ağızlarının payını layıkıyla alan bu kifayetsiz muhterisleri düştükleri bataklıkta yalnızlığa terk edelim, işimize bakalım, yeter. Onlar için daha büyük bir ceza olamaz.

Melih Altınok‘un yazısı

SON HABERLER

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...