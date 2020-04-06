Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: İş adamlarımızın elini tutan mı var?

Mesela;

– TÜSİAD’ın hiçbir üyesi salgını bahane edip işçi çıkartmayacağını garanti etmeli.

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– Derneğin üyelerine ait olan bankalar, bu dönemde ihtiyaç duyan vatandaşa, küçük esnafa ve orta ölçekli işletmelere kredi verirken kırk dereden su getirtmeyi bırakmalı.

– Ve tabii ki, patronların her biri, başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına servetlerine uygun bir destek vermeli.

Haksız mıyım?

Bu kadar zenginin olduğu yerde ulusal yardım kampanyasının 1 milyarı henüz geçmesi ayıp değil mi? Asgari ücretle geçinen vatandaş bile destek atarken, iş adamlarımızın elini tutan mı var?

Melih Altınok’un yazısı

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Başka bir dünya elbette mümkün…

Hal böyleyken yeni ‘sorunlar’ kendiliğinden ortaya çıkıyor: Kalan ‘dokuz’ kişi ne yapacak peki? Bölüşüm nasıl olacak? Kim çalışacak, kim çalışmayacak? Hangi meslekler doğacak? Hangi koşullarda yaşayacağız?

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