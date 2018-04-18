Melih Altınok: İradenin halktan aldığı görevi erken seçimle 15 ay eksik yapması zarar

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Bahçeli tartıştığımız erken seçim önerisini ağırlıklı olarak uluslararası konjonktürün tehlike içeren durumuyla gerekçelendiriyor.

Cevabı, bu bağlamda tartışırsak…

Reklam

Ben, yanı başında küresel savaş çanlarının çaldığı ve ordunun sınır ötesinde olduğu bir süreçte Türkiye’nin kafasını seçimler dolayısıyla içe gömmesinin faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü devletin meşru müdafaa refleksinin tavan yaptığı böylesine dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu şey, istikrarlı bir siyasi iradedir. Ve Türkiye epeyce bir süredir, böyle bir güçlü iradeye sahip.

Bu iradenin, halktan aldığı görevi erken seçimle 15 ay eksik yapmasının da zarar olduğu ortada. Ulusal güvenlik kadar ekonomi için de…

Reklam

Türkiye için iyi olan tercihin galip çıkması dileğiyle.

Melih Altınok’un yazısı