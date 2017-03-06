Melih Altınok: Hiçbir siyasi Hayır oyu verecek olan CHP’lilere ya da başka partilerden seçmene terörist diyemez

Evet, aklı başında hiçbir siyasi Hayır oyu verecek olan CHP’lilere ya da başka partilerden seçmene terörist diyemez. Nitekim demedi de.

Çünkü velinimeti seçmen olan siyasinin halka hakaret edenine aptal denir.

Ve bunun canlı kanıtı da halkı sürekli aşağıladığı için oy alamayan ve müebbet muhalefete mahkûm olmuş vekiller ve partileridir.

Dolayısıyla CHP’nin bu “hayır-PKK” tartışmasında yapması gereken kimsenin ağzından çıkmayan bir söz üzerinde savunmaya geçmek değil.

Yoksa yine kimseyi ikna edemezler, yurtsever, milliyetçi seçmen ne olursa olsun PKK ile aynı oyu vermeyi içine sindiremez. Ve CHP de 16 Nisan’da, Kemal Bey’in partinin başına gelmesinin yedinci yılında yedinci yenilgisini yaşar.

O halde tam aksi stratejiye geçmeli CHP. Bu tartışmada eleştiri oklarını, PKK’nın hayır dediği gerçeğini dile getiren siyasi rakiplerine değil, bizzat terör örgütüne yöneltmeli.

Yalan söylesinler demiyorum ama mesela, “Referandumda çıkacak her hayır oyunun, tıpkı Evetçi’lerin söylediği gibi Kandil’e bomba olarak geri döneceğini” açıklayabilirler.

Melih Altınok’un yazısı